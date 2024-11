Festival Visa for Music: appel à réduire les disparités entre les sexes dans l’industrie musicale

Par LeSiteinfo avec MAP

Les participantes à une conférence organisée, vendredi au Musée Mohammed VI d’Art moderne et contemporain de Rabat, dans le cadre de la 11ème édition du Festival Visa for Music, ont plaidé pour la réduction des disparités entre les sexes dans l’industrie musicale.

Placée sous le thème « Inclusion et diversité dans l’industrie musicale: Rôle central des femmes dans l’autonomisation et le développement communautaire », cette conférence a été l’occasion pour des femmes issues du monde des industries musicales de mettre en lumière la représentativité des femmes dans ce secteur, les défis qu’elles rencontrent et les solutions possibles pour garantir un avenir plus inclusif et équitable.

Gwenaëlle Kerboul, directrice du programme de mentorat pour les femmes entrepreneures « Mewem », a indiqué dans une déclaration à la MAP que les femmes font face à plusieurs obstacles dans ce secteur dont les inégalités salariales par rapport aux hommes, appelant les entreprises de cette industrie à renforcer l’inclusion des femmes, à la création d’une “culture financière” à même de sensibiliser les femmes aux mécanismes de défense afin d’améliorer leur situation ainsi qu’à une mutualisation des efforts entre les différentes parties prenantes.

Dans une déclaration similaire, Priscila Santana, responsable de la programmation du festival SummerStage de New York, a estimé que le débat autour du genre dans l’industrie musicale s’impose avec acuité, compte tenu du nombre croissant de femmes travaillant dans ce domaine, déplorant par la même occasion le manque de sensibilisation autour des thématiques liées aux obstacles et aux défis rencontrés par les femmes dans ce secteur.

« A l’heure actuelle, nous constatons un certain changement marqué par le lancement de politiques et l’ouverture de débats à même de permettre aux femmes d’accéder aux postes de leadership dans les entreprises du secteur », a-t-elle souligné, appelant à un changement des mentalités et des cultures à l’origine de ces disparités.

Pour sa part, la fondatrice de Arts Connect Africa, Katherine McVicker est revenue sur les efforts de son réseau visant à renforcer la diversité et l’inclusion dans l’industrie musicale en faveur des femmes et à favoriser leur accès au leadership.

“Cette action revêt une importance cruciale”, a-t-elle estimé, plaidant pour un changement culturel afin d’encourager les femmes à s’engager dans ce domaine, tout en se focalisant sur la formation des nouvelles générations et le changement du regard porté sur les femmes.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 11ème édition de Visa For Music (20-23 novembre) est le rendez-vous incontournable des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, qui fait vibrer la ville de Rabat, en accueillant plus de 1000 professionnels de l’industrie musicale et plus de 500 artistes venus des quatre coins du monde.

Fondé en 2014 à l’initiative de l’Agence culturelle ANYA, cet événement est un véritable carrefour pour les acteurs de la scène musicale, proposant un programme adapté aux amateurs de musique comme aux curieux en quête de découvertes avec des rencontres, showcases, conférences et ateliers répartis dans différents lieux emblématiques de la ville de Rabat, tous situés à proximité les uns des autres.