Et Maintenant…

Par Ahmed Ghayat, président de Marocains Pluriels

« Le discours porté par les jeunes manifestants -sincères et axés sur les demandes de justice sociale – a été entendu.

Il est aussi nécessaire de porter un discours positif. Un discours positif sur l’état de notre Pays : en effet s’il est légitime de dire ce qui ne va pas, n’est-il pas tout aussi légitime de parler de nos progrès, de nos avancées, du chemin parcouru.

Et ce chemin parcouru est semé de belles réalisations, je n’en ferai pas une liste exhaustive ici mais au moins j’évoquerai la réforme de la Moudawana en passant par le développement exceptionnel des infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires, notre stature internationale ou encore la couverture sociale…

Bien sûr la route à faire est encore longue, c’est précisément là qu’il nous faut intégrer la jeunesse : ces jeunes ne veulent pas quitter le Pays, ils veulent participer, être acteurs et bénéficier des retombées.

Ils sont conscients que dans le tumulte mondial notre Nation, grâce à Sidna, grâce à sa jeunesse, grâce aux hommes et aux femmes de bonne volonté au service du Bien commun (et Dieu merci ils sont nombreux) était sur la bonne voie.

Les casseurs et les manipulateurs ont fait -durant un temps-passer au second plan les intentions premières de la jeunesse (j’en veux pour preuve cette ‘’lettre’’ publique dont le contenu n’a strictement plus rien à voir avec les revendications de la jeunesse…)

Néanmoins je souhaite en revenir à mon propos premier : la positivité, notre Pays avance à grands pas, il faut agir pour que notre jeunesse en ressente l’impact dans son quotidien.

Chacun de nous est aujourd’hui suspendu au discours que Sa Majesté prononcera ce vendredi, que Dieu guide notre Roi, tellement de choses reposent sur Lui…

#AllahAlWatanAlMalik »