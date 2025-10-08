Fatima-Zahra Mansouri s’exprime sur les manifestations Gen Z (VIDEO)

Fatima-Zahra Mansouri, la présidente du Conseil communal de Marrakech, est revenue ce mardi sur les récentes manifestations organisées par le collectif Gen Z et les actes de violence qui ont eu lieu, notamment dans le quartier Sidi Youssef Ben Ali.

En marge de la session ordinaire d’octobre, la maire a salué les manifestations pacifiques menées par la Gen Z et la légitimité de ses revendications, axées sur l’amélioration des secteurs de la santé et de l’éducation ainsi que sur la lutte contre la corruption.

En revanche, Mansouri a condamné fermement les actes de violence et de vandalisme qui ont accompagné certaines manifestations. « Nous ne cautionnons absolument pas ce genre de comportements. En tant qu’élus, nous allons tenir une réunion pour comprendre les causes qui nous ont menés à cette situation», a-t-elle indiqué.

La maire a également adressé ses remerciements aux autorités locales et aux services de sécurité pour leurs efforts considérables afin de contenir la situation et préserver la sécurité de la population.

N.M.