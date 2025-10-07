La LSSPM organise une caravane psychologique ce vendredi

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, la Ligue des Spécialistes de la Santé Psychique et Mentale (LSSPM) organise une Caravane Psychologique le vendredi 10 octobre 2025, de 09h à 16h, au Centre de santé de niveau 1 de Béni Yekhlef, Al Kasbah et Chabab à Mohammedia .

Cet événement s’inscrit dans une démarche citoyenne et communautaire visant à promouvoir la santé mentale, prévenir les troubles psychologiques et renforcer la sensibilisation du grand public à l’importance du bien-être psychique.

Sous la coordination du Dr. Kawtar Halty, cette journée réunira un ensemble de psychologues, psychiatres et professionnels de la santé mentale mobilisés pour offrir des consultations psychologiques gratuites tout au long de la journée.

En parallèle, des ateliers de sensibilisation et de gestion du stress seront également proposés, afin de favoriser le dialogue, l’expression de soi et la diffusion de bonnes pratiques en matière de santé mentale.

La Caravane se veut un moment d’échange, de proximité et de prévention, au service de la communauté. À travers cette initiative, la Ligue réaffirme son engagement à rendre la santé mentale accessible à tous et à lutter contre la stigmatisation qui entoure encore les troubles psychiques.