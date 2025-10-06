Akdital dément avoir bénéficié du soutien public à l’investissement

Le Groupe Akdital a annoncé qu’il n’a jamais bénéficié d’aucune subvention publique ou aide financière de l’État, que ce soit pour la construction, l’équipement ou la gestion de ses établissements de santé.

Le Groupe souhaite apporter les clarifications suivantes :

Le Groupe AKDITAL n’a jamais bénéficié, directement ou indirectement, d’un soutien public ou gouvernemental à l’investissement. En tant que société cotée à la Bourse de Casablanca, AKDITAL est soumise, comme toutes les sociétés cotées, à une obligation de transparence financière édictée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). En vertu de cette obligation, les comptes ainsi que les rapports financiers trimestriels et annuels du Groupe sont accessibles au public sur les sites internet de l’AMMC, de la Bourse de Casablanca et du Groupe AKDITAL. L’ensemble des investissements du Groupe AKDITAL sont financés par autofinancement, par recours à l’emprunt bancaire et par des levées de fonds sur le marché boursier national. Fidèle à sa mission de service public, le Groupe AKDITAL est fier de mettre à la disposition des citoyens des établissements de santé dotés de technologies de pointe, répartis dans les 12 régions du Royaume, y compris dans les provinces du Sud (Laâyoune, Dakhla, Guelmim) ainsi que dans des villes comme Errachidia, Essaouira ou Nador. Les investissements réalisés par AKDITAL dans ces régions ont permis la création de plus de 200 emplois, répondant pleinement aux critères de la Charte de l’Investissement, et rendant ainsi le Groupe éligible à un soutien public — dont il réaffirme n’avoir jamais bénéficié.

La majorité de ces emplois profite à de jeunes Marocains, dont une grande proportion de femmes. Le Groupe AKDITAL s’associe à la demande formulée par l’Association Nationale des Cliniques Privées (ANCP) auprès de Monsieur le Ministre de la Santé, visant à publier la liste des établissements ayant bénéficié d’un soutien public à l’investissement.

Le Groupe AKDITAL continuera à déployer tous ses efforts pour accompagner la vision du Roi Mohammed VI, en faveur de la réforme du secteur de la santé.

