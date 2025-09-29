Maroc
Chèques de garantie: Mohamed Ouzzine dénonce le chantage des cliniques

Rédaction N29 septembre 2025 - 21:50

Mohamed Ouzzine, a révélé qu’une clinique privée lui avait demandé de déposer un chèque de garantie avant de prendre en charge sa mère, admise dans un état critique.

Lors d’une rencontre partisane, le secrétaire général du Mouvement Populaire a expliqué avoir transféré sa mère malade vers une clinique privée à Rabat alors qu’elle se trouvait dans un état grave. Mais à sa grande surprise, les responsables lui ont exigé un chèque de garantie avant de lui administrer les soins nécessaires.

Il a précisé que, bien qu’il se soit conformé à cette demande, le personnel de la clinique lui a ensuite demandé de refaire la légalisation de la signature, au moment même où sa mère était entre la vie et la mort.

Le politicien a ainsi vivement critiqué le fait que certaines cliniques privées accordent une importance excessive au profit financier au détriment de la santé des citoyens et font chanter les familles des patients.

N.M.


