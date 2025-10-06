Maroc
A la Une

Météo Maroc: vers la hausse des températures ce lundi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)6 octobre 2025 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 06 octobre 2025 :

– Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas nombreux avec formations brumeuses ou gouttes de bruines sur l’Ouest de la Méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/22°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur la méditerranée et en hausse, en général, ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Larache et Tarfaya et au Sud de Laâyoune et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)6 octobre 2025 - 09:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page