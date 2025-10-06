Météo Maroc: vers la hausse des températures ce lundi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 06 octobre 2025 :

– Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas nombreux avec formations brumeuses ou gouttes de bruines sur l’Ouest de la Méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/22°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur la méditerranée et en hausse, en général, ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Larache et Tarfaya et au Sud de Laâyoune et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

S.L.