Ce vendredi, le prêche appelle à la prudence et au bien

Le thème retenu pour le sermon de ce vendredi 10 Rabii Al-Akhar 1447 H, correspondant au 3 octobre 2025, est : « Veiller à éviter de tomber dans les causes de perdition ».

Le prêche a rappelé que Dieu met en garde contre le fait de se jeter soi-même dans la perdition, tout en appelant à l’accomplissement du bien car le tout puissant aime ceux qui font le bien.