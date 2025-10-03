Maroc

Ce vendredi, le prêche appelle à la prudence et au bien

Rédaction M3 octobre 2025 - 10:38
Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a diffusé, comme à l’accoutumée, un texte de prêche unifié à l’intention des imams des mosquées à travers toutes les régions et provinces du Royaume.

Le thème retenu pour le sermon de ce vendredi 10 Rabii Al-Akhar 1447 H, correspondant au 3 octobre 2025, est : « Veiller à éviter de tomber dans les causes de perdition ».

Le prêche a rappelé que Dieu met en garde contre le fait de se jeter soi-même dans la perdition, tout en appelant à l’accomplissement du bien car le tout puissant aime ceux qui font le bien.


