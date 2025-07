Ahmed Toufiq: 1871 mosquées réhabilitées depuis 2010

Conscient de l’importance des mosquées en milieu rural dans le système des affaires religieuses, étant donné qu’elles représentent 72% du nombre total des mosquées dans le Royaume, le ministère des Habous et des affaires islamiques a centré son action, depuis le lancement du programme de réhabilitation des mosquées fermées en 2010, sur la restauration du plus grand nombre possible et leur réouverture aux fidèles, a indiqué le ministre Ahmed Toufiq, dans sa réponse à une question écrite posée par le conseiller parlementaire Khaled El Satti, représentant de l’UNTM à la Chambre des conseillers, précisant que 1871 mosquées ont été réhabilitées ou ont entamé le processus de réhabilitation.

Le ministère poursuit ses efforts pour fournir les fonds nécessaires à la restauration des 1 073 mosquées fermées restantes dans les années à venir, a ajouté Toufiq.