Maroc : plus de 6000 mosquées équipées d’appareils d’efficience énergétique

Le programme de réhabilitation énergétique des mosquées, qui vise à améliorer l’efficacité énergétique en utilisant les énergies renouvelables, a permis d’équiper 6.255 mosquées, dans les différentes régions du Royaume, d’appareils d’efficience énergétique, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

En réponse à une question orale du groupe Authenticité et Modernité sur « le renforcement de l’efficacité énergétique dans les mosquées », M. Toufiq a fait savoir que des études sont en cours en vue d’équiper 1.704 mosquées supplémentaires d’ici à la fin de 2025, faisant observer que ce programme, lancé par son département afin de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables, ambitionne de réduire de 20 % la consommation énergétique des établissements publics à l’horizon 2030.

Et d’ajouter que ce programme comprend l’installation d’équipements permettant de couvrir les besoins en électricité, en eau chaude et en éclairage efficient, notamment à travers l’installation d’ampoules basse consommation, de chauffe-eaux solaires, et le recours à des solutions photovoltaïques pour la production d’énergie.

Parallèlement à ces efforts logistiques, a-t-il poursuivi, le ministère a organisé cette année, dans le cadre de la sensibilisation aux techniques d’efficacité énergétique, des sessions de formation au profit de 264 participants, outre des ateliers de sensibilisation au profit de 1.000 bénéficiaires.

Toufiq a, par ailleurs, évoqué la mise en place du label « Mosquée Verte », attribué aux mosquées répondant aux critères d’efficience énergétique, précisant dans ce cadre que 1.900 mosquées équipées ont été labellisées à ce jour.

Les efforts se poursuivent pour étendre cette distinction aux autres mosquées bénéficiaires, a-t-il enchaîné, relevant qu’il s’agit notamment de la mise en place d’un système informatique de suivi de la consommation et du déploiement progressif d’un dispositif de contrôle et de monitoring.