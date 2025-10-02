Maroc

27e anniversaire de disparition du Roi Hassan II : le Roi Mohammed VI préside une veillée religieuse ce jeudi

Rédaction M2 octobre 2025 - 13:30

Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine présidera, ce jeudi, la veillée religieuse qui sera organisée au Mausolée Mohammed V à Rabat, à l’occasion du 27e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, Feu SM le Roi Hassan II.

Voici la traduction de ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

« Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera ce jeudi 09 Rabii II 1447 de l’Hégire, correspondant au 02 octobre 2025, au Mausolée Mohammed V à Rabat, la veillée religieuse qui sera organisée à l’occasion du 27e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme.

Cette veillée religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 18H00 ».


