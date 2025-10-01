Maroc
A la Une

Interdiction des manifestations Gen Z: l’Intérieur s’explique

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)1 octobre 2025 - 17:28
Par LeSiteinfo avec MAP

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi, a indiqué, mercredi à Rabat, que l’interdiction des récentes manifestations dans certaines régions du Royaume est due au non respect des dispositions légales en vigueur.

Dans une déclaration à la presse, El Khalfi a affirmé, à cet égard, que « des attroupements non encadrés et à l’origine inconnue ont été enregistrés ».

Il a précisé que « la décision d’interdiction prise par les autorités publiques a été motivée essentiellement par la nécessité de garantir l’équilibre entre le droit des citoyens à manifester pacifiquement (Article 29 de la Constitution) et le droit de la société à la sécurité, à la stabilité et à la sûreté (Article 21 de la Constitution).

« Assurer cet équilibre est au cœur des responsabilités des autorités publiques », a souligné le porte-parole du ministère de l’Intérieur.

S.L.


Tags
