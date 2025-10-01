Manifestations Gen Z: l’Intérieur fait le point sur les interventions des forces de l’ordre

Par LeSiteinfo avec MAP

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi, a indiqué, mercredi à Rabat, que les interventions des forces de l’ordre lors des récentes manifestations qu’ont connues certaines régions du Royaume se sont déroulées dans le strict respect des dispositions juridiques et professionnelles régissant leur travail et que le recours à ces interventions, dans certains cas, était la dernière option face à une minorité d’instigateurs et de fauteurs de troubles, après épuisement de toutes les autres voies.

Dans une déclaration à la presse, El Khalfi a souligné que l’action des forces de l’ordre est régie par les dispositions de la Constitution et les textes juridiques et législatives y afférents, ce qui confère toute légitimité aux mesures prises.

Il a, ainsi, souligné que ceci englobe, à titre d’exemple, les lois régissant les rassemblements publics, les textes législatifs définissant les missions de maintien de l’ordre, outre les protocoles sécuritaires et de droits de l’Homme universellement reconnus, visant à garantir l’intégrité physique des personnes et la protection des biens publics et privés.

El Khalfi a, à cet égard, précisé que la finalité qui sous-entend les interventions des forces de l’ordre est d’atteindre nombre d’objectifs, à savoir le maintien de l’ordre public, la protection de l’intégrité physique des personnes et des biens publics et privés, la garantie de l’exercice des droits et des libertés dans le cadre des dispositions légales, ainsi que le renforcement de la confiance dans les institutions.

Les interventions sécuritaires reposent sur trois axes essentiels, a-t-il soutenu. Il s’agit de la gradualité et la modération, sachant que le recours à la force n’a eu lieu qu’à des niveaux très bas, et ce après épuisement de tous les moyens pacifiques. Il était question, en fait, de la dispersion des attroupements avec les moyens conventionnels et les sommations légales, a-t-il dit.

Il a ainsi précisé que ces interventions ont été proportionnelles à travers l’usage de moyens appropriés et limités, sans faire recours à des mesures excessives.

Les interventions modérées, a-t-il expliqué, ont été précédées par de multiples mesures ayant pour but d’éviter toute confrontation, comprenant des sommations légales et des alertes.

El le porte-parole du ministère de l’Intérieur de conclure que ceci confirme que « le recours à l’intervention dans certains cas était le dernier choix après épuisement de tous les autres moyens en vue de faire face à une minorité d’instigateurs et de fauteurs de troubles ».

S.L.