Salon du livre d’Oujda : une 5e édition pour « habiter, écrire le monde »

Le Salon international du livre d’Oujda organise sa 5e édition sous le thème « Habiter, écrire le monde » du 7 au 12 octobre 2025.

Les écrivains, artistes et chercheurs, venus de plusieurs pays et continents, Afrique, Moyen Orient, Europe, États Unis, sont invités à participer à cette édition pour présenter leurs ouvrages et débattre autour de tables rondes sur des thèmes variés : Penser le Maghreb, l’Islam aujourd’hui, la critique littéraire, la poésie, la philosophie en Afrique, la réparation par les arts, l’appropriation culturelle, l’IA et la traduction… Le président et directeur de l’Agence de l’Oriental a présenté les grandes orientations et les objectifs de ce salon orienté vers la culture régionale, nationale et internationale.

Les commissaires Jalil Bennani et Jalal El Hakmaoui ont présenté le programme de ces journées et expliqué le choix de ce thème orienté sur les grandes questions d’actualité de notre monde. En outre, le salon comporte des salons littéraires, des activités hors les murs, à la prison, au lycée, au théâtre.

Enfin un salon jeunesse est ouvert pour les enfants et adolescents autour de lectures et activités diverses. Le salon d’Oujda Lettres du Maghreb se veut un espace convivial de rencontres, échanges, créations et projets autour du débat d’idées.