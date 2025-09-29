Maroc

Météo au Maroc: averses orageuses ce mardi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 septembre 2025 - 23:10
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 30 septembre 2025 :

– Averses orageuses à partir de l’après-midi sur l’extrême Sud du pays.

– Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses sur les côtes Centres.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays avec chasse-poussières.

– Température minimale de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/21°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur le Nord-Ouest du pays et le Sud de l’Oriental.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya devenant agitée le matin et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 septembre 2025 - 23:10


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page