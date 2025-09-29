Météo au Maroc: averses orageuses ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 30 septembre 2025 :

– Averses orageuses à partir de l’après-midi sur l’extrême Sud du pays.

– Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses sur les côtes Centres.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays avec chasse-poussières.

– Température minimale de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/21°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur le Nord-Ouest du pays et le Sud de l’Oriental.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya devenant agitée le matin et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.