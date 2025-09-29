Sidi Ali, Eau Officielle de la CAN 2025

Les Eaux Minérales d’Oulmès, entreprise citoyenne marocaine et leader national du secteur des eaux embouteillées, annoncent la signature d’un partenariat d’exception avec la Confédération Africaine de Football (CAF). À travers cet accord, leur marque emblématique Sidi Ali devient l’Eau Officielle de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025.

Cet engagement s’inscrit dans la vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur du développement du sport, de l’unité africaine et de la jeunesse comme moteur de progrès.

Un nouvel élan pour Sidi Ali dans le sport africain

Partenaire historique des équipes nationales marocaines, Sidi Ali franchit aujourd’hui une nouvelle étape en portant son engagement à l’échelle continentale. Ce partenariat traduit la volonté des Eaux Minérales d’Oulmès d’accompagner les grandes dynamiques sportives africaines dans un esprit de développement structurant et de rayonnement international.

Une cérémonie officielle à Rabat

La signature officielle du partenariat s’est tenue le 25 septembre 2025 au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en présence de :

Monsieur Fouzi Lekjaa, Président de la Fédération Royale Marocaine de Football et Premier Vice-Président de la CAF,

Monsieur Mohamed Hassan Bensalah, Président Directeur Général du Groupe Holmarcom,

Madame Miriem Bensalah-Chaqroun, Vice-Présidente Directrice Générale des Eaux Minérales d’Oulmès,

Monsieur Véron Mosengo-Omba, Secrétaire Général de la CAF,

ainsi que de nombreuses personnalités économiques, sportives et médiatiques.

Des déclarations fortes

Monsieur Naoufel Jellal, Directeur Général des Eaux Minérales d’Oulmès, a déclaré :

« Ce partenariat stratégique reflète l’ambition d’un acteur privé marocain de contribuer à une dynamique africaine fondée sur l’excellence, la jeunesse et la coopération. En devenant Eau Officielle de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025, Sidi Ali affirme son engagement à soutenir l’émergence d’un sport africain fédérateur, porteur de valeurs d’unité, d’inclusion et de développement. »

De son côté, Monsieur Véron Mosengo-Omba, Secrétaire Général de la CAF, a souligné :

« Nous sommes ravis d’accueillir Sidi Ali comme Eau Officielle de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies-Maroc 2025. Cet événement, le plus grand du continent, attire des millions de spectateurs à travers le monde. Il est encourageant de voir des entreprises locales comme Les Eaux Minérales d’Oulmès s’associer à cette compétition et la soutenir. »

Sidi Ali, au cœur de la CAN 2025

Reconnue pour sa pureté et son équilibre minéral, Sidi Ali accompagnera l’ensemble des acteurs de la compétition : joueurs, officiels et supporters, sur tous les sites de la CAN 2025. Ce dispositif d’envergure illustre la capacité de la marque à allier excellence logistique, proximité et réactivité.

Une alliance de valeurs

À travers Sidi Ali, Les Eaux Minérales d’Oulmès défendent des valeurs universelles qui résonnent avec celles du sport :

L’excellence sportive , fondée sur l’effort et le respect,

La fierté collective , autour des performances des nations africaines,

L’inclusion et la diversité, qui font du football un langage universel et un vecteur de vivre-ensemble.

Avec ce partenariat, Les Eaux Minérales d’Oulmès s’associent à une dynamique qui façonne l’image d’une Afrique fière de ses talents, fidèle à ses racines et tournée vers l’excellence.