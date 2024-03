Hiba Abouk se confie à cœur ouvert sur son divorce avec Achraf Hakimi

Hiba Abouk s’est livrée à cœur ouvert dans une interview accordée au journal espagnol AS. L’actrice tunisienne en a profité pour revenir sur son divorce avec Achraf Hakimi, dévoilant les véritables raisons de l’échec de leur union.

«J’ai vécu la pire année de ma vie. Nous ne voulions pas que notre divorce soit médiatisé, mais ça l’a été. Il y a eu des moments très difficiles. Je me suis sentie épuisée et consumée physiquement. La décision de mettre fin à ce mariage a été très dure pour moi. J’ai tout sacrifié pour ma famille qui s’est finalement brisée», a déploré Hiba qui semble avoir divorcé à cause des infidélités de l’international marocain.

«La mauvaise foi et le manque de loyauté tuent l’amour. Je pourrai pardonner une infidélité. Je l’ai fait plusieurs fois. Nous commettons tous des erreurs. Mais il est tellement compliqué de pardonner. Cela nécessite un travail énorme sur soi. Malheureusement, je n’ai pas de chance avec les hommes. Je n’ai pas su trouver le bon», a ajouté le mannequin.

Hiba Abouk a souligné, dans ce sens, avoir eu de nombreuses désillusions en amour. «Mais je ne perds pas espoir. Je crois encore que quelqu’un peut arriver et être l’amour de ma vie», a-t-elle assuré.

Aujourd’hui, le cœur de Hiba est occupé par ses fils, Amin et Naim, âgés respectivement de quatre ans et deux ans. « Ils m’ont redonné vie. Je n’ai pas connu le véritable amour jusqu’à leur naissance et tu te rends compte que tu pourrais donner ta vie pour eux », a précisé la Tunisienne.

