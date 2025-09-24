Casablanca : flambée inquiétante des prix du poulet

Les prix du poulet continuent de grimper de façon inquiétante à Casablanca, atteignant ce mercredi matin 20 dirhams le kilo sur les marchés de gros.

Un professionnel contacté par le Siteinfo a indiqué que les tarifs du poulet atteignent 27 dirhams dans certains quartiers huppés, contre 22 à 25 dirhams dans les zones plus populaires, suscitant la colère aussi bien des consommateurs que des professionnels.

La même source précise que cette flambée touche la plupart des villes marocaines et s’explique par plusieurs facteurs.

Selon lui, cette hausse des prix perturbe lourdement les ménages marocains : lorsque le prix de la viande rouge augmente, les citoyens se tournent vers la volaille. Mais avec ces augmentations vertigineuses, ils se retrouvent désormais dans l’incapacité de répondre à leurs besoins en viande.