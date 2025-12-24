Economie
La Bourse de Casablanca débute en grise mine ce mercredi
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a ouvert en grise mine mercredi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,02% à 18.939,35 points (pts).
Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, lâchait 0,13% à 1.510,88 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,07% à 1.266,06 pts.
Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, cédait 0,26% à 1.837,75 pts.
Mardi, le MASI avait clôturé proche de l’équilibre affichant une légère hausse de 0,01%.
S.L.