La Bourse de Casablanca débute en grise mine ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en grise mine mercredi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,02% à 18.939,35 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, lâchait 0,13% à 1.510,88 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,07% à 1.266,06 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, cédait 0,26% à 1.837,75 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé proche de l’équilibre affichant une légère hausse de 0,01%.

S.L.