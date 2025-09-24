Hôpital d’Agadir: le père d’une patiente témoigne après la visite surprise de Tahraoui (VIDEO)

Le père de Niema, le bébé victime de négligence médicale au sein de l’hôpital d’Agadir, s’est exprimé sur cette affaire.

Dans une déclaration à Le Site info, il a révélé avoir rencontré par hasard le ministre de la Santé et de la Protection sociale lors de sa visite surprise à l’hôpital. Il lui a raconté ce qui était arrivé à sa fille, dont le dossier médical est toujours en justice pour obtenir réparation.

Le père a également indiqué qu’il avait reçu un appel des responsables de la délégation de la Santé, qui ont pris des informations sur le dossier de sa fille, mais qu’aucun suivi ne lui avait été communiqué par la suite.

Et de préciser que le comportement du personnel au sein de l’hôpital d’Agadir avait beaucoup changé après la visite du ministre de la Santé. « Nous espérons que cela restera ainsi », a-t-il confié.

N.M.