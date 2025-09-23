MG MOTOR place la mobilité durable au centre du Salon Auto Expo 2025

Du 18 au 28 septembre à Casablanca, le Salon Auto Expo 2025 met en avant la mobilité durable. Sur un stand de 120 m², MG MOTOR présente une sélection de modèles hybrides et 100 % électriques, symbolisant l’évolution de l’automobile au Maroc.

Parmi les temps forts, le public peut découvrir pour la première fois le MG Cyberster, un roadster 100 % électrique. Avec ses 510 ch, son 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes et une autonomie dépassant les 443 km, il incarne l’alliance entre sportivité, audace et innovation technologique.

MG présente également :

La MG3 Hybrid+, une compacte connectée de 195 ch, équipée d’une batterie auto-rechargeable, d’un toit ouvrant et de 13 systèmes d’aide à la conduite MG PILOT.

Le SUV MG ZS Hybrid+, développant 197 ch, doté d’un intérieur spacieux, d’un toit ouvrant panoramique et d’une connectivité avancée.