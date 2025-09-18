Driss Chahtane réélu à la présidence de l’ANME

L’Association Nationale des Médias et des Éditeurs (ANME) a tenu ce jeudi son Assemblée Générale Ordinaire à Casablanca.

Cet important rendez-vous a réuni l’ensemble des membres de l’association autour d’un objectif commun : dresser le bilan d’une année marquée par de multiples défis et confirmer la stratégie de développement du secteur. Point d’orgue de cette réunion, la réélection de Driss Chahtane à la présidence de l’ANME. Cette reconduction à l’unanimité reflète la volonté des éditeurs de presse et acteurs du secteur de maintenir le cap, d’assurer la continuité des chantiers engagés et d’éviter toute rupture qui pourrait freiner la dynamique enclenchée ces dernières années.

À l’issue du vote, Driss Chahtane a déclaré : « je suis à la fois honoré et profondément ému de la confiance renouvelée par mes pairs ». Chahtane a affirmé être pleinement conscient des responsabilités qui lui incombent et des défis qui attendent l’ANME, tout en réitérant son engagement à défendre les intérêts de l’ensemble des entreprises de presse. Dans son intervention, il a insisté sur la nécessité de consolider les acquis et de fructifier les efforts collectifs dans un esprit de solidarité et de collaboration. Parmi les priorités annoncées figurent l’envoi d’une lettre au Chef du Gouvernement pour rehausser les subventions publiques destinées à la presse, la mise en place de partenariats structurants avec des institutions telles que la Royal Air Maroc et l’Office National des Chemins de Fer afin de faciliter la mobilité des professionnels, et un plan de soutien renforcé en faveur de la presse sportive dans la perspective des grands événements que le Maroc accueillera au cours des prochaines années, notamment la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du Monde 2030. Driss Chahtane a également souligné la volonté de l’association d’ouvrir davantage de ponts avec le Syndicat National de la Presse Marocaine, malgré les contraintes actuelles, et de lutter fermement contre la prolifération de supports numériques illégaux qui menacent la crédibilité de la profession.

Le Secrétaire général de l’ANME, Mokhtar Laghzioui, a présenté un bilan détaillé des actions menées au cours de l’année écoulée. Il a rappelé que l’association s’est attachée à dynamiser le secteur, à renforcer sa qualité et à accompagner son évolution réglementaire. L’ANME, qui regroupe aujourd’hui 130 supports à travers le Royaume, a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de tutelle et avec plusieurs partenaires institutionnels pour améliorer les conditions matérielles et financières des journalistes, rehausser la qualité du contenu et défendre la liberté de la presse, considérée comme un pilier démocratique essentiel. Dans son bilan, il a également insisté sur le rôle de l’ANME dans la défense de l’intégrité territoriale du Maroc, rappelant que l’association s’est mobilisée à de nombreuses reprises pour contrer les articles biaisés ou manquant d’objectivité publiés par certains médias étrangers.

La Vice-présidente de l’ANME, Fatima Ouriaghli, a salué la mobilisation du président Driss Chahtane et sa disponibilité permanente au service de la profession. Elle a souligné le sérieux et le professionnalisme des discussions menées au cours de cette Assemblée Générale, insistant sur l’importance de ce type de rendez-vous pour renforcer la cohésion interne de l’association et définir les grandes orientations stratégiques de la presse nationale. Elle a également rappelé que l’engagement de M. Chahtane allait jusqu’à effectuer plusieurs déplacements à Rabat en une seule journée afin de défendre les intérêts des éditeurs auprès des autorités concernées.

Le Trésorier de l’ANME, Khalid El Houri, est revenu sur la situation financière de l’association en mettant en avant la transparence et la rigueur qui caractérisent la gestion du bureau. Malgré un déficit constaté de l’ordre d’un million de dirhams, le Trésorier a souligné que la priorité restait la protection du secteur et la défense de ses acteurs, rappelant que « sans journalistes, il n’y a pas de journalisme ».

Driss Chahtane a profité de cette réunion pour rappeler le rôle fondateur joué par Abdelmounaim Dilami dans la création de l’ANME et pour réaffirmer la vocation de l’association à protéger les professionnels de la presse en mettant fin aux agissements qui décrédibilisent le métier. Il a évoqué les efforts entrepris pour rehausser les rémunérations, améliorer la qualité des contenus et mettre en place des workshops destinés à lutter contre le phénomène des influenceurs ou des supports de presse illégaux. Dans ce sens, un chantier majeur est déjà prévu, avec l’allocation de 240 millions de dirhams de subventions destinées à la réhabilitation et au renforcement de la presse nationale. Cette initiative, a-t-il affirmé, « profitera à l’ensemble du secteur et contribuera à consolider sa viabilité économique et financière. »

Le président de l’ANME a également rappelé que la presse nationale, malgré ses difficultés, a toujours été en première ligne pour défendre l’intégrité territoriale et représenter dignement le Maroc à l’échelle internationale. La presse sportive, a-t-il ajouté, a couvert avec professionnalisme de nombreux événements d’envergure, du Caire à l’Ouzbékistan, en passant par Zanzibar, et continuera à jouer un rôle essentiel dans la valorisation de l’image du Royaume lors des compétitions majeures à venir.

Enfin, Abdelmounaim Dilami, fondateur de l’association, a adressé ses félicitations au bureau réélu, soulignant que la transformation économique et réglementaire du métier exigeait créativité, résilience et capacité à trouver des solutions innovantes.

À travers cette Assemblée Générale, l’ANME réaffirme sa volonté d’agir comme une force de proposition, de défendre les intérêts des professionnels et de contribuer à la construction d’une presse nationale forte, digne et capable de représenter le Maroc aux plus hautes sphères mondiales.

