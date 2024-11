Driss Chahtane revient sur le lancement de la carte des stades (VIDEO)

L’Association Nationale des Médias et des Éditeurs (ANME), accompagnée de la Ligue Nationale de Football Professionnel et de la Fédération Royale Marocaine de Football, a officiellement lancé la « Carte des Stades », qui sera mise en vigueur dès la prochaine journée de la Botola.

Driss Chahtane, président de l’Association Nationale des Médias et des Éditeurs (ANME), a déclaré ce jeudi soir lors d’une conférence que cette initiative marque un tournant dans l’histoire des médias sportifs marocains, qui traversent de nombreux problèmes et sont sous l’influence de personnes ayant profité de ce domaine comme d’une « propriété » personnelle.

Dans un discours ferme et sans équivoque, Chahtane a affirmé que l’Association s’engage à assainir le paysage des médias sportifs en éliminant les abus et les images dégradantes qui lui sont attachés.

Il a également souligné qu’il est prêt à aller loin dans cette voie de réforme, sans se soucier des obstacles placés par certains présidents d’associations sportives qui s’opposent à l’organisation de ce secteur.

Chahtane a précisé que le secteur de la presse sportive traverse un moment décisif pour unifier les rangs et organiser la profession, soulignant que « cette opportunité est essentielle pour se débarrasser des perturbateurs et des intrus, tout en rendant hommage au journaliste professionnel et en préservant sa dignité ».