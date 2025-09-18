Météo Maroc : averses orageuses localement fortes avec rafales de vent jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses localement fortes avec rafales de vent sous orages sont attendues, ce jeudi, dans certaines provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues de 14h à 21h dans les provinces d’Al Haouz, Ifrane, Béni Mellal, Azilal, Chichaoua et Khénifra, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.