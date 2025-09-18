Maroc

Météo Maroc : averses orageuses localement fortes avec rafales de vent jeudi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)18 septembre 2025 - 12:36
Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses localement fortes avec rafales de vent sous orages sont attendues, ce jeudi, dans certaines provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues de 14h à 21h dans les provinces d’Al Haouz, Ifrane, Béni Mellal, Azilal, Chichaoua et Khénifra, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)18 septembre 2025 - 12:36


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page