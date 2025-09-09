Maroc
RAM : passagers en provenance de France, ceci vous concerne (PHOTO)

Rédaction N9 septembre 2025 - 12:12

En raison d’un mouvement de grève national des contrôleurs aériens en France, prévu le 10 septembre 2025, Royal Air Maroc recommande à ses passagers au départ de Paris-Orly de se présenter à l’aéroport au moins quatre heures avant leur vol.

La compagnie nationale explique que cette mesure préventive permettra aux voyageurs d’accomplir toutes les formalités nécessaires et de rejoindre leur porte d’embarquement à temps, malgré les perturbations attendues.

La RAM invite également ses clients à consulter régulièrement les informations relatives à leurs vols sur ses canaux officiels et à prévoir un temps supplémentaire pour leurs déplacements vers l’aéroport.

N.M.


