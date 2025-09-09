RAM : passagers en provenance de France, ceci vous concerne (PHOTO)
En raison d’un mouvement de grève national des contrôleurs aériens en France, prévu le 10 septembre 2025, Royal Air Maroc recommande à ses passagers au départ de Paris-Orly de se présenter à l’aéroport au moins quatre heures avant leur vol.
La compagnie nationale explique que cette mesure préventive permettra aux voyageurs d’accomplir toutes les formalités nécessaires et de rejoindre leur porte d’embarquement à temps, malgré les perturbations attendues.
La RAM invite également ses clients à consulter régulièrement les informations relatives à leurs vols sur ses canaux officiels et à prévoir un temps supplémentaire pour leurs déplacements vers l’aéroport.
N.M.
✈️[Info voyageurs : 10/09/2025]
👉 Passagers au départ de Paris Orly (ORY) : présentez-vous 4h avant l’heure de départ.
ℹ️ Consultez régulièrement le statut de… pic.twitter.com/kgclC3nzLc
— Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) September 9, 2025