RAM : passagers en provenance de France, ceci vous concerne (PHOTO)

En raison d’un mouvement de grève national des contrôleurs aériens en France, prévu le 10 septembre 2025, Royal Air Maroc recommande à ses passagers au départ de Paris-Orly de se présenter à l’aéroport au moins quatre heures avant leur vol.

La compagnie nationale explique que cette mesure préventive permettra aux voyageurs d’accomplir toutes les formalités nécessaires et de rejoindre leur porte d’embarquement à temps, malgré les perturbations attendues.

La RAM invite également ses clients à consulter régulièrement les informations relatives à leurs vols sur ses canaux officiels et à prévoir un temps supplémentaire pour leurs déplacements vers l’aéroport.

N.M.