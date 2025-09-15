Maroc

Véhicules électriques et hybrides : Casablanca ouvre la voie avec l’Auto Expo 2025

Rédaction M15 septembre 2025 - 14:39

Casablanca s’apprête à accueillir un événement inédit. Du 18 au 28 septembre 2025, le Quartier Anfa Park vibrera au rythme de la première édition de l’Auto Expo, un salon exclusivement consacré aux véhicules hybrides et électriques.

Cette manifestation, une première au Maroc, mettra en lumière l’innovation technologique et la transition vers une mobilité durable. Les visiteurs pourront découvrir les modèles les plus récents, allant des concept cars aux véhicules destinés au grand public, avec un accent particulier sur le design, la performance et l’écologie.

Organisé par l’AIVAM avec le soutien de ses partenaires financiers Eqdom, Salafin, Sofac, Vivalis et Wafasalaf, et l’appui institutionnel de la NARSA, l’Auto Expo 2025 ambitionne de positionner Casablanca comme une vitrine régionale des solutions automobiles vertes et d’ouvrir la voie à une nouvelle ère de mobilité responsable.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction M15 septembre 2025 - 14:39


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page