Véhicules électriques et hybrides : Casablanca ouvre la voie avec l’Auto Expo 2025

Casablanca s’apprête à accueillir un événement inédit. Du 18 au 28 septembre 2025, le Quartier Anfa Park vibrera au rythme de la première édition de l’Auto Expo, un salon exclusivement consacré aux véhicules hybrides et électriques.

Cette manifestation, une première au Maroc, mettra en lumière l’innovation technologique et la transition vers une mobilité durable. Les visiteurs pourront découvrir les modèles les plus récents, allant des concept cars aux véhicules destinés au grand public, avec un accent particulier sur le design, la performance et l’écologie.

Organisé par l’AIVAM avec le soutien de ses partenaires financiers Eqdom, Salafin, Sofac, Vivalis et Wafasalaf, et l’appui institutionnel de la NARSA, l’Auto Expo 2025 ambitionne de positionner Casablanca comme une vitrine régionale des solutions automobiles vertes et d’ouvrir la voie à une nouvelle ère de mobilité responsable.