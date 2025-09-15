AXA et Stellantis finalisent la transaction AXA Crédit

Stellantis et AXA annoncent aujourd’hui la finalisation de l’acquisition auprès d’AXA Assurance Maroc de 80 % des actions d’AXA Crédit, sa filiale de crédit à la consommation. L’acquisition a été réalisée par Fidis S.p.A., une société détenue à 100% par le groupe Stellantis.

Dans le cadre de cette opération, AXA Assurance Maroc et Fidis S.p.A. concluent un partenariat privilégié pour la distribution d’assurances, en vertu duquel AXA Crédit distribuera les produits AXA auprès de ses clients existants et futurs.

Andrea Faina, Directeur de Stellantis FSOA Financial Services et CEO de Fidis S.p.A. : « En acquérant la majorité d’AXA Crédit, Stellantis met en place sa propre entité de financement au Maroc, un marché en pleine croissance. Ce partenariat avec AXA Assurance Maroc offrira une solution globale intégrée combinant l’approvisionnement en véhicules, les services financiers et l’assurance, favorisant la fidélisation de nos clients et soutenant nos ambitions commerciales dans le pays ».

Gilles Fromageot, Directeur Général d’AXA Assurance Maroc & Afrique Francophone a déclaré à cette occasion : « Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’ouvre pour AXA Crédit, rendu possible par le travail de ses équipes qui ont su construire une position unique sur le marché du crédit pour les consommateurs. A travers cette opération, nous sommes honorés de nous associer à Stellantis, acteur industriel majeur et investisseur clé dans l’économie marocaine. Pour AXA Assurance Maroc, qui conservera une participation de 20 % dans AXA Crédit, ce partenariat ouvre également de nouvelles opportunités de collaboration avec Stellantis sur le marché africain. La décision de transférer le contrôle de sa filiale de crédit s’inscrit dans la stratégie d’AXA Assurance Maroc et du Groupe AXA de se concentrer sur les activités d’assurance, tout en collaborant avec des experts pour les activités non assurantielles ».

À propos d’AXA Assurance Maroc

AXA Assurance Maroc est le 4ème assureur marocain en assurance non-vie et épargne, au service de près de 2 millions de clients au Maroc à travers l’un des plus grands réseaux d’agents généraux et d’intermédiaires d’assurance. AXA Assurance a réalisé un chiffre d’affaires de 6 816 millions de dirhams en 2024 et gère 27 milliards de dirhams d’actifs. AXA Assurance Maroc est une filiale à 100 % du Groupe AXA, l’une des premières compagnies d’assurance au monde. Plus d’informations sur www.axa.com/fr/investisseurs