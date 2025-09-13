Maroc
A la Une

Les prix du poulet repartent à la hausse

Rédaction N13 septembre 2025 - 14:30

Les prix du poulet ont grimpé ce samedi matin à Casablanca, atteignant jusqu’à 21 dirhams dans certaines zones, ce qui a provoqué la colère des Marocains et des professionnels du secteur.

Interrogé par Le Site Info, un professionnel a confirmé que les prix du poulet dans les marchés de gros ont connu ce samedi une hausse importante pour atteindre 21 dirhams, un niveau jamais enregistré ces dernières années.

La même source a expliqué que cette flambée des prix pourrait être liée à la forte demande des fournisseurs de réceptions, qui achètent du poulet pour organiser des fêtes et mariages.

Le professionnel a également souligné que cette hausse met en difficulté les ménages marocains. En effet, lorsque les prix de la viande rouge augmentent, les consommateurs se tournent généralement vers la viande blanche. Mais avec ces augmentations considérables, beaucoup se trouvent dans l’incapacité de satisfaire leurs besoins en viande.

N.M.


