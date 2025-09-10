Maroc

Quand Aziz Akhannouch salue les performances des Lions de l’Atlas

Rédaction M10 septembre 2025 - 22:41

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a salué le niveau de l’équipe nationale marocaine ainsi que celui de l’équipe locale : « Nous ne pouvons qu’être fiers du travail qu’elles accomplissent », dit-il.

Invité d’une émission spéciale diffusée ce mercredi soir sur Al Aoula et 2M, Akhannouch a déclaré : « L’équipe locale compte des joueurs nationaux de haut niveau, ainsi qu’un entraîneur compétent. Quant à l’équipe nationale, elle a réalisé le rêve au Qatar et se prépare désormais pour la Coupe du monde 2026 ainsi que pour la Coupe d’Afrique des Nations ».

Le Chef du gouvernement a estimé que ce succès footballistique découle des Hautes Orientations Royales issues d’une vision clairvoyante. Il a conclu en disant: « Je suis certain que le spectacle et le plaisir seront au rendez-vous lors des prochaines compétitions ».


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Le beau geste d’Achraf Hakimi envers un enfant zambien (PHOTO)
Lire l'article









Tags
Rédaction M10 septembre 2025 - 22:41


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page