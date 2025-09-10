Quand Aziz Akhannouch salue les performances des Lions de l’Atlas

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a salué le niveau de l’équipe nationale marocaine ainsi que celui de l’équipe locale : « Nous ne pouvons qu’être fiers du travail qu’elles accomplissent », dit-il.

Invité d’une émission spéciale diffusée ce mercredi soir sur Al Aoula et 2M, Akhannouch a déclaré : « L’équipe locale compte des joueurs nationaux de haut niveau, ainsi qu’un entraîneur compétent. Quant à l’équipe nationale, elle a réalisé le rêve au Qatar et se prépare désormais pour la Coupe du monde 2026 ainsi que pour la Coupe d’Afrique des Nations ».

Le Chef du gouvernement a estimé que ce succès footballistique découle des Hautes Orientations Royales issues d’une vision clairvoyante. Il a conclu en disant: « Je suis certain que le spectacle et le plaisir seront au rendez-vous lors des prochaines compétitions ».