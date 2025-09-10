Marrakech : arrestation d’un médecin pour certificats médicaux falsifiés

La police de Marrakech a arrêté, mardi soir 9 septembre, quatre personnes âgées de 29 à 59 ans, dont un médecin généraliste du secteur privé, son assistante et deux intermédiaires, pour leur implication présumée dans la délivrance de certificats médicaux falsifiés contre rémunération.

L’enquête a révélé que les deux intermédiaires proposaient, contre de l’argent, des certificats médicaux permettant de compléter certains dossiers administratifs, sans que les bénéficiaires ne passent d’examen médical. Ils ont été interpellés en flagrant délit avec en leur possession des documents portant le cachet d’un médecin généraliste exerçant dans la ville.

Le praticien et son assistante ont ensuite été arrêtés dans le cadre des investigations. Les quatre suspects ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.