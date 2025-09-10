L’acteur syrien Bassem Yakhour s’offre des vacances à Marrakech (VIDEO)

L’acteur syrien Bassem Yakhour s’est envolé pour Marrakech pour s’offrir quelques jours de vacances et découvrir la beauté de la ville.

Sur son compte Instagram, l’artiste a posté une vidéo de son séjour, où il apparait à Jemaâ El Fna, aux côtés de singes et de serpents, ou encore en train de danser sur les rythmes de Gnaoua dans la célèbre place de la ville ocre.

Yakhour a également pratiqué de l’équitation et apprécié le thé et la gastronomie locale, au grand bonheur de ses fans marocains. «Ce beau pays, notre cher Maroc», a -t-il écrit.

Sur le plan artistique, Bassem Yakhour s’apprête à participer à la série « Al-Nuwailati », aux côtés de l’actrice syrienne Dima Kandalaft. Cette production est attendue pour diffusion lors du prochain mois de Ramadan.

Rappelons par ailleurs que le styliste américain Michael Kors, créateur de la marque de prêt-à-porter qui porte son nom, a également choisi la ville de Marrakech pour ses vacances.

Sur sa page Instagram, le designer, impressionné par l’architecture marocaine et la beauté de la ville ocre, a posté plusieurs photos de son escapade. « Merveilleuse Marrakech ! La ville ocre ne déçoit jamais. Toujours une source d’inspiration ! J’adore les paysages, les sons et les textures de cette magnifique ville. Merci au Maroc pour son accueil toujours aussi chaleureux ! », a-t-il affirmé.

