VIDEO : un influenceur anglais en transe lors de l’hymne national marocain à Rabat

La capitale marocaine Rabat a vibré vendredi dernier lors du match opposant le Maroc au Niger, avec la présence de plusieurs personnalités marocaines et étrangéres. Parmi elles, on retrouve Mr Humble, qui a marqué les esprits en interprétant l’hymne national marocain avec les supporters marocains.

Aux côtés du célèbre influenceur qui s’est récemment converti à l’Islam, plusieurs influenceurs renommés ont assisté à cette rencontre, partageant en direct sur les réseaux sociaux l’ambiance électrique du stade et l’engouement des fans. Leur présence a contribué à médiatiser l’événement.

Cette initiative illustre l’engouement croissant autour du football marocain et la synergie entre sport et influence digitale, qui permet de toucher un public national et international toujours plus large.