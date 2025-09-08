Maroc

Nasser Bourita reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de Suède au Maroc

8 septembre 2025 - 14:34

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a reçu ce lundi à Rabat Fredrika Ornbrant, récemment nommée Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Suède auprès du Roi Mohammed VI.

Au cours de cette rencontre officielle, Ornbrant lui a présenté les copies figurées de ses lettres de créance, une étape protocolaire essentielle qui marque le début de sa mission diplomatique au Maroc.

Cette cérémonie symbolise le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et la Suède, ainsi que la volonté des deux pays de consolider leur coopération dans divers domaines, notamment économique, culturel et scientifique.

