Digital : Capgemini et le ministère lancent un programme pour les femmes

Dans la continuité de leur partenariat initié lors de la visite ministérielle de juin dernier, le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration (MTNRA) et Capgemini annoncent le lancement d’un programme national de marrainage dédié à l’inclusion des femmes dans les métiers du numérique. Ce projet s’intègre dans la mise en œuvre de la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 » et répond à la vision Royale visant à faire du numérique un levier d’égalité des chances et de mobilité sociale.

Amal El Fallah Seghrouchni, Ministre Déléguée chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, a salué cette initiative en déclarant : « Le numérique est une véritable opportunité pour bâtir une société plus inclusive. Ce programme de marrainage, conçu avec Capgemini, vise à renforcer les talents et à encourager la présence des femmes dans la transformation digitale du pays. L’autonomisation des femmes dans la tech est, à nos yeux, un levier essentiel pour le Maroc de demain. »

Badra Hamdaoua, Directrice Générale de Capgemini au Maroc souligne pour sa part : « Avec le soutien du Ministère, nous franchissons une nouvelle étape dans notre engagement sociétal. Ce programme de marrainage reflète notre conviction que l’inclusion numérique commence par la transmission et la solidarité entre femmes. En accompagnant les futures professionnelles du digital, nous investissons dans le capital humain et dans l’avenir du Maroc technologique. »

Conçu en étroite coordination avec le ministère, ce programme vise à accompagner des étudiantes marocaines issues d’universités publiques dans leur parcours d’orientation et d’insertion professionnelle. Des femmes leaders de Capgemini, cadres dirigeantes, collaboratrices expérimentées et membres du réseau Women in Leadership (WIL)*, se mobiliseront en tant que marraines pour partager leurs parcours, expertises et conseils, créant ainsi une passerelle directe entre le monde académique et les métiers de la tech.

Le programme, qui sera déployé en phase pilote dans plusieurs universités réparties sur différentes régions du Royaume, ambitionne de constituer vingt binômes actifs pour sa première édition. Chaque marraine accompagnera sa filleule sur une période d’un an, à travers des rencontres mensuelles, des ateliers de préparation professionnelle, des immersions en entreprise et des échanges d’expérience.

En s’adressant à des étudiantes issues de divers horizons, y compris de régions moins représentées et de bénéficiaires de bourses d’aide financière, le programme entend renforcer l’égalité des chances et encourager la diversité territoriale dans les métiers du numérique.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique inclusive déjà engagée par Capgemini au Maroc, qui multiplie les programmes de formation et de recrutement à impact social, en collaboration avec les acteurs publics et académiques.

Le déploiement du programme s’étalera sur l’année universitaire 2025-2026, avec une phase de sélection et de jumelage des binômes accomplie durant le mois de novembre 2025, avant le lancement officiel en décembre. Une valorisation nationale aura lieu à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2026, avant la clôture de cette première édition en mai 2026.

L’objectif est d’ancrer ce dispositif dans la durée et d’en faire un modèle reproductible, capable d’inspirer d’autres entreprises du secteur technologique.

Ce programme traduit la dynamique portée par le MTNRA pour renforcer le capital humain et promouvoir l’inclusion numérique. Il s’appuie sur l’engagement de ses partenaires, dont Capgemini, déjà impliqué dans le programme JobInTech, mené avec la Caisse de Dépôt et de Gestion et Maroc Numeric Cluster. En mobilisant son réseau de talents et son expertise technologique, Capgemini accompagne ainsi le Ministère dans sa vision d’un numérique au service de la transformation sociale durable.

