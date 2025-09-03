Casablanca : feu vert pour le projet de l’Avenue Royale (VIDEO)

Le Conseil de la commune de Casablanca a approuvé, hier mardi, lors d’une session extraordinaire, l’accord relatif à l’accélération de la réalisation du projet de l’Avenue Royale, pour un budget de deux milliards de dirhams.

À ce propos, Nabila Rmili, maire de Casablanca, a indiqué que la signature de cet accord permettra de concrétiser un projet attendu depuis 40 ans, qui transformera la capitale économique en une véritable métropole comparable aux grandes villes mondiales.

Dans une déclaration à Le Site Info, Rmili a précisé que le projet du Mahaj Royal comprendra le plus grand parc de la ville, s’étendant sur une superficie de 50 hectares. Il s’agira de l’un des plus grands parcs jamais réalisés dans l’histoire de Casablanca, ainsi que sur l’ensemble du continent africain en milieu urbain.