PLF 2026 : l’Alliance des Économistes Istiqlaliens propose 8 séries de mesures pour accélérer l’émergence du Maroc

L’Alliance des Économistes Istiqlaliens (AEI) a présenté ses recommandations en amont de l’élaboration du Projet de Loi de Finances 2026, dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques, le ralentissement de la croissance et les effets du changement climatique.

L’AEI appelle à accorder une priorité au renforcement de l’État social, au soutien du pouvoir d’achat, à la souveraineté sanitaire, alimentaire, hydrique et énergétique, ainsi qu’à la stimulation de l’investissement privé.

Parmi ses propositions phares figurent :

un meilleur ciblage des aides sociales via le Registre Social Unifié, la réforme de l’AMO et des retraites, le renforcement des services d’urgence et de l’Agence du sang ;

la poursuite de la réforme de l’impôt sur le revenu, la déductibilité des frais de scolarité, l’encouragement de l’épargne et la lutte contre la spéculation, notamment sur les viandes ;

un plan spécifique pour le monde rural avec soutien à l’agriculture, reconstitution du cheptel, baisse des coûts d’internet et appui à la diversification des revenus ;

une nouvelle génération de programmes territoriaux axés sur la réduction des inégalités, le développement d’infrastructures, la santé, l’éducation et la création de clusters régionaux ;

la création massive d’emplois de qualité à travers le renforcement des programmes de l’ANAPEC, des incitations fiscales, ainsi que des projets verts comme les ceintures d’arbres ou la lutte contre la pollution plastique ;

un soutien accru à l’initiative privée, notamment via l’adaptation du statut d’auto-entrepreneur, l’accompagnement des startups et la mise en œuvre effective de la charte d’investissement ;

l’élargissement des ressources des collectivités territoriales par une meilleure fiscalité locale, la valorisation du patrimoine public et la création de sociétés foncières régionales ;

enfin, la poursuite des investissements publics structurants, particulièrement en lien avec la Coupe du Monde 2030 et les projets liés à l’eau, tout en rationalisant les coûts grâce aux partenariats public-privé.

L’Alliance insiste sur la nécessité de prudence dans les hypothèses de croissance, notamment en lien avec la production agricole, et appelle à un suivi rigoureux de la soutenabilité des finances publiques.