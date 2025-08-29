Téléphonie mobile : 58,8 millions d’abonnés à fin juin 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le parc de la téléphonie mobile s’est élevé à 58,8 millions d’abonnés au cours des six premiers mois de cette année, en hausse de 3,2% par rapport à la même période en 2024, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

« Au terme du premier semestre 2025, le parc de la téléphonie mobile s’est accru de 3,2%, après une augmentation de 5,2% un an auparavant. Il a atteint 58,8 millions d’abonnés et un taux de pénétration de 159,5% à fin juin 2025, enregistrant un record pour cette période de l’année. Il était en effet de 152,4% un an auparavant et de 127,1% au terme du premier semestre de 2019 », indique la DEPF dans sa note de conjoncture d’août 2025.

Concernant le volume du parc de l’Internet, il a avoisiné les 41,2 millions d’abonnés à fin juin 2025, soit une hausse de 5,2%, après +6,9% un an plus tôt.

Suite à cette évolution, le taux de pénétration de ce segment a atteint 111,8%, au lieu de 104,8% à fin juin 2024 et 66,2% à fin juin 2019.