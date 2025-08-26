Anniversaire de SAR la Princesse Lalla Meryem : un symbole d’engagement pour la femme et l’enfant

Par LeSiteinfo avec MAP

La Famille Royale, et avec elle l’ensemble du peuple marocain, célèbre, ce mardi, l’anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, connue pour son engagement constant et son action agissante en faveur de l’émancipation de la femme marocaine et de la protection des droits des enfants.

Cet heureux événement, célébré le 26 août de chaque année, offre ainsi l’opportunité aux Marocains d’exalter les actions inlassables menées par Son Altesse Royale pour la préservation des acquis de la femme et la promotion du bien-être des enfants, essentiellement ceux en situation difficile.

En fait, dès son plus jeune âge, SAR la Princesse Lalla Meryem a occupé de nombreuses fonctions qui relèvent du domaine social, notamment celle de Présidente des œuvres sociales des Forces Armées Royales, poste auquel Son Altesse Royale a été nommée en 1981 par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l’entoure de son infinie miséricorde.

SAR la Princesse Lalla Meryem préside également la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, l’Union nationale des femmes marocaines (UNFM), l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) et l’Association marocaine de soutien à l’Unicef. Elle est aussi présidente d’honneur de plusieurs associations oeuvrant au profit de l’enfance.

Le parcours exceptionnel de Son Altesse Royale a toujours été hautement salué au niveau international et lui a valu la reconnaissance de nombreux responsables d’institutions agissant en faveur des droits de l’enfance. Ainsi, en juillet 2001, le Directeur général de l’UNESCO, Koïchiro Matsuura, a remis à SAR la Princesse Lalla Meryem le titre d’ambassadrice de bonne volonté de cette organisation onusienne, en reconnaissance de son action inlassable en faveur de la cause des enfants et du respect de leurs droits dans le monde.

Lors d’une visite officielle au Liban durant la même année, SAR la Princesse Lalla Meryem a été décorée par le président libanais, Emile Lahoud, du Ouissam du Grand Cordon de mérite national et a reçu la médaille d’or de la Fondation Hariri, distinction que l’institution décerne à des personnalités de renom dans différents domaines.

De même, Son Altesse Royale avait reçu en mai 2010 le Prix « Femmes Leaders Mondiales », une distinction internationale attribuée par l’association « Femmes Leaders Mondiales » à SAR la Princesse Lalla Meryem en sa qualité de présidente de l’UNFM. Ce Prix, qui met le Royaume du Maroc à l’honneur, a été remis à SAR la Princesse en reconnaissance de son action remarquable, son sens aigu de la solidarité et sa mobilisation permanente pour renforcer le statut des femmes marocaines, celles du monde arabe et du continent africain pour qu’elles s’impliquent à conforter le développement et l’accès au progrès.

SAR la Princesse Lalla Meryem s’est aussi engagée dans diverses actions, présidant des activités officielles et représentant également SM le Roi dans d’importants événements nationaux et internationaux.

En effet, SAR la Princesse Lalla Meryem, présidente de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, avait présidé, le 25 mai dernier, la cérémonie de célébration du 30e anniversaire de l’Observatoire.

Le 19 novembre 2024, Son Altesse Royale avait présidé, à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat, la cérémonie de célébration du 25e anniversaire du Parlement de l’enfant.

Le 30 du même mois, SAR la Princesse avait présidé, à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc à Rabat, la cérémonie d’inauguration du « Bazar de bienfaisance » du Cercle diplomatique, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le 28 octobre dernier, SAR la Princesse Lalla Meryem a été présente, aux côtés de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SAR la Princesse Lalla Khadija, à la cérémonie d’accueil officiel, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du Président de la République Française, SEM. Emmanuel Macron et de son épouse Mme Brigitte Macron, qui effectuaient une visite d’Etat dans le Royaume à l’invitation du Souverain.

Le même jour, SAR la Princesse Lalla Meryem a pris part à la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Royaume du Maroc et la République française, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui était également accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SAR la Princesse Lalla Khadija, et le Président français, SEM. Emmanuel Macron, qui était accompagné de son épouse Mme Brigitte Macron.

Le lendemain, SAR la Princesse Lalla Meryem et Mme Brigitte Macron, avaient procédé, au collège « Abi Dar Al Ghifari » à Rabat, au lancement de la campagne de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et le cyberharcèlement.

Dans la soirée, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasnaa, avait offert un dîner officiel en l’honneur du Président de la République française, SEM. Emmanuel Macron et de son épouse Mme Brigitte Macron.

Avec des actions et des activités diverses, SAR la Princesse Lalla Meryem fait montre d’une détermination et d’un engagement profonds et inégalés, qui ne cessent d’inspirer et de faire la fierté de tout un peuple.