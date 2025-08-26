La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse, mardi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,24% à 20.045,35 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,29% à 1.642,06 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,4% à 1.366,83 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’adjugeait 0,12% à 1.954,3 pts.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Akdital (+2,12% à 1.588 DH), Alliances (+0,82% à 565 DH), HPS (+0,66% à 594,9 DH), AtlantaSanad (+0,65% à 155 DH) et CDM (+0,47% à 1.070 DH).

En revanche, Med Paper (-2,3% à 37 DH), Fenie Brossette (-1,3% à 530 DH), TGCC S.A (-0,83% à 1.070 DH), Attijariwafa Bank (-0,38% à 780 DH) et Stokvis Nord Afrique (-0,05% à 100,95 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,08%.