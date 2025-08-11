Exportations : la pastèque marocaine a la cote en France

La plateforme spécialisée dans l’information agricole “Hortoinfo” a révélé, dans un rapport publié le 8 août, que les exportations marocaines de pastèque vers le marché français ont enregistré une hausse remarquable au cours de la dernière décennie, avec une progression de 155 % en dix ans, reflétant ainsi le développement positif de ce secteur agricole stratégique.

Cette progression est attribuée à plusieurs facteurs, notamment l’amélioration de la qualité de la production, l’adoption de techniques modernes en matière de culture et d’emballage, ainsi que l’extension des superficies cultivées dans différentes régions du Royaume.

Elle s’explique également par la demande croissante du marché européen, et particulièrement français, pour les fruits d’été frais comme la pastèque, ainsi que par les accords commerciaux et les facilités douanières entre le Maroc et l’Union européenne, qui ont favorisé les exportations.

À titre de comparaison, les exportations espagnoles de pastèque vers la France ont connu une hausse bien plus modeste de 4,87 %, passant de 95,34 millions de kilos en 2015 à 99,98 millions en 2024.

À l’échelle mondiale, environ 3,91 milliards de kilos de pastèque ont été importés en 2024, pour une valeur totale de 2,26 milliards d’euros, soit un prix moyen de 0,58 euro le kilo.

La France figure parmi les plus grands importateurs de pastèque dans le monde, avec environ 201,27 millions de kilos importés en 2024. L’Espagne arrive en tête des fournisseurs avec 99,98 millions de kilos, suivie du Maroc avec 61,13 millions de kilos.

Le rapport prévoit la poursuite de la croissance des exportations marocaines de pastèque dans un avenir proche, renforçant ainsi la position du Royaume comme l’un des principaux fournisseurs du marché européen.