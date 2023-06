Rumeurs sur la pastèque: un professionnel répond

Un jeune homme a répandu plusieurs rumeurs persistantes, via les réseaux sociaux, concernant la pastèque qui, selon lui, contient des matières toxiques menaçant dangereusement l’état de santé des enfants.

La réalité sur ces rumeurs a été révélée par le président de la Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC), qui ne pouvait rester coi devant ces allégations fallacieuses qui font craindre le pire aux citoyens, chaque fois à propos d’un légume, d’un fruit ou d’un autre produit alimentaire de base.

Et dans une déclaration à Le Site info, Bouazza El Kharrati a tenu à rétablir la vérité en affirmant: « Ce jeune homme, qui paraît dans un enregistrement vidéo, et qui lie la revue à la baisse des prix de la pastèque à des matières toxiques que contiendrait ce fruit, résultant de l’existence d’une grande quantité de nitrate d’ammonium, d’après lui, ne cherche uniquement que le buzz. Et ses soi-disant informations sur le sujet ne reposent sur aucun fondement et leur inauthenticité est certaine ».

Le président de la FMDC a aussi souligné que ce n’est pas la première fois que le produit national est la cible de propagations mensongères et que l’auteur de ces rumeurs fallacieuses se doit de présenter une preuve scientifique tangible, issue d’analyses laborantines, en vue de démontrer que ses informations sont crédibles et exactes.

Notre interlocuteur a également appelé à ce que le procureur du roi diligente une enquête sur cette affaire car l’on ne peut continuer à permettre de nuire à l’économie nationale de telles façons néfastes et dangereuses, comme celle des rumeurs fallacieuses colportées par ce jeune internaute à propos de la pastèque.

Il faut même faire appel à la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) afin qu’elle intervienne dans le but de mettre un terme à ce genre de vidéos qui portent atteinte à l’économie nationale, a souhaité Bouazza El Kharrati.

Larbi Alaoui