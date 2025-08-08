Ouverture du complexe Moulay Abdellah: quand aura lieu le premier match ?

Les Marocains attendent avec impatience le match inaugural du Complexe Moulay Abdellah de Rabat, qui a été totalement rénové.

Selon le site Kooora, la première rencontre qui aura lieu au complexe opposera la sélection nationale au Niger, le 5 septembre prochain, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le site précise que les travaux de réaménagement du Complexe Moulay Abdellah avancent à un rythme soutenu afin qu’il soit fin prêt pour ce match, rappelant que le stade a été construit en un temps record.

Véritable joyau sportif, le stade relooké n’a pas manqué de faire réagir le président de la FIFA qui l’a qualifié de chef-d’œuvre.

