Juillet 2025, 3ème mois de juillet le plus chaud jamais enregistré

Par LeSiteinfo avec MAP

Le mois de juillet 2025 se classe au troisième rang des mois de juillet les plus chauds jamais mesurés sur Terre, a indiqué, jeudi, l’observatoire climatique européen Copernicus, qui relève toutefois un répit dans la série de records de température.

« Deux ans après le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, la récente série de records de température mondiale est terminée. Pour l’instant. Mais cela ne signifie pas que le changement climatique s’est arrêté », a souligné Carlo Buontempo, directeur du service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S).

Comme en juin, juillet montre une inflexion: Il a été en moyenne 1,25°C plus chaud qu’un mois de juillet de l’ère pré-industrielle (1850-1900), alors que la barre de 1,5°C de réchauffement, inscrite dans l’accord de Paris, a été régulièrement franchie depuis deux ans, sachant que les mois de juillet des trois dernières années restent les trois plus chauds jamais enregistrés.

« Nous continuons d’observer les effets du réchauffement climatique lors d’événements tels que les vagues de chaleur extrêmes et les inondations catastrophiques du mois de juillet », a noté Buontempo.

Le mois dernier, le thermomètre a dépassé 50°C non seulement dans le Golfe et en Irak, mais aussi en Turquie pour la première fois; des pluies torrentielles ont tué des centaines de personnes en Chine et au Pakistan et des incendies ont ravagé des dizaines de milliers d’hectares, notamment au Canada, relève Copernicus.

En Espagne, plus de mille décès ont été attribués par un institut public à la chaleur en juillet, moitié plus qu’à la même période de 2024.

L’urgence est donc toujours là, explique Buontempo, alors que le monde continue à brûler toujours plus de pétrole, de charbon et de gaz, dont la combustion libère du CO2. « À moins de stabiliser rapidement les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, nous devons nous attendre non seulement à de nouveaux records de température, mais aussi à une aggravation de ces impacts, et nous devons nous y préparer », a-t-il prévenu.

Et de rappeler que si une augmentation de 1,25°C de température peut sembler minime, elle suffit pourtant à rendre les tempêtes, vagues de chaleur, sécheresses et autres phénomènes météorologiques extrêmes nettement plus meurtriers et destructeurs.

Les moyennes mondiales de températures sont calculées à l’aide de milliards de relevés satellitaires et météo, sur terre et en mer. Les données historiques de Copernicus remontent à 1940.

S.L