Puissance et performance : les secrets des Data Centers révélés (VIDEO)

Créé en 2016-2017 par des pionniers marocains de l’IT, Maroc Data Center part d’un constat simple. Les entreprises et les administrations ne veulent plus acquérir de l’infrastructure IT, mais consommer de la puissance informatique, du stockage, de la cybersécurité et de la connectivité comme un service, dans un environnement sécurisé et hautement disponible.

Installé dans la zone industrielle de Témara, le site est conçu comme une véritable forteresse numérique, nous explique Abderrahmane Mounir, PDG de Maroc Data Center. Tout est pensé pour garantir la sécurité: contrôles d’accès rigoureux par tourniquets, surveillance humaine et vidéo, détection et extinction automatique d’incendies, redondance électrique pour assurer la continuité, même en cas de coupure totale du réseau électrique. À cela s’ajoutent les certifications de l’Uptime Institute, qui garantissent un taux de disponibilité très élevé. Un data center certifié «Tier 3» n’enregistre en théorie pas plus de 1,6 heue de panne par an soit un taux de disponibilité de 99,982%, tandis qu’un «Tier 4» peut descendre à seulement 26 minutes.

Sur son site de Témara, Maroc Data Center dispose déjà d’une salle blanche de 300 m² et d’une centaine de baies, fournissant une infrastructure cloud de type «IaaS» (Infrastructure as a Service) et «PaaS» (Plateforme as a Service) qui comprend puissance de calcul, stockage, réseau télécom et cybersécurité et d’autres services.