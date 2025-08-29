Qualité de l’air : des signaux positifs pour Casablanca-Settat (VIDEO)

La Région Casablanca-Settat place la question de l’environnement au « cœur des priorités ». C »est ce qu’affirme le président du Conseil régional, Abdellatif Maâzouz, dans l’interview accordée à la rédaction des Inspirations ECO dans le cadre de « L’Invité des ECO ».

Pour cela, des efforts soutenus sont déployés « sur plusieurs fronts », assure Maâzouz, citant les volets de la réduction des déchets, de l’amélioration de la qualité de l’air, du reboisement, de la gestion de l’eau, et de la planification territoriale avec le schéma régional d’aménagement.

« La pollution est un enjeu de santé majeur, probablement plus grave que le Covid », estime le Président du Conseil de la Région.