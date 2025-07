Ouverture de la 24ᵉ édition du Festival National d’Ahidous

Par LeSiteinfo avec MAP

La 24ème édition du Festival National d’Ahidous s’est ouverte, vendredi soir à Aïn Leuh, dans la province d’Ifrane, dans une ambiance festive alliant musique, tradition et célébration du patrimoine amazigh.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohammed Mehdi Bensaid, a mis l’accent sur l’intérêt particulier que Sa Majesté le Roi accorde à ce festival et à la préservation du patrimoine amazigh que symbolise l’art d’Ahidous dans toutes ses dimensions artistiques, humaines et civilisationnelles.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur régional du ministère à Fès-Meknès, M. Fouad Mehdawi, le ministre a affirmé que la poursuite de l’organisation de cet événement au cœur du Moyen Atlas, berceau naturel et géographique de cet art ancestral, témoigne de la conviction profonde qu’il s’agit d’ »un message humaniste et d’un espace esthétique visant à célébrer l’être humain et à encourager sa contribution au développement de son pays ».

Il a ajouté que cette édition constitue une nouvelle occasion pour valoriser et préserver une partie du capital immatériel du Royaume.

Selon lui, le festival comprend des spectacles d’ensembles fidèles à l’authenticité de cet art sublime, ainsi que des hommages à des figures emblématiques de l’art d’Ahidous, dans une tradition mettant en avant la reconnaissance et l’encouragement.

De son côté, Hammou Ouhali, président de l’Association Thaymat, a rappelé que ce festival, créé il y a environ un quart de siècle, a connu un succès remarquable aussi bien au niveau national qu’international, comme il reflète avec clarté la richesse du patrimoine amazigh de l’Ahidous.

Il a également souligné que cette année près de 100.000 visiteurs sont attendu au festival, ce qui témoigne de la place centrale qu’occupe l’Ahidous dans le cœur des Marocains, et du développement notable que cet art a connu.

M. Ouhali a aussi mis en avant la contribution de cet événement à la dynamique socio-économique de la région, stimulant le tourisme et le commerce local grâce à l’arrivée de visiteurs venant de toutes les régions du Maroc.

Lors de la soirée d’ouverture, plusieurs troupes représentant différentes provinces ont présenté des performances de grande qualité. Le public a répondu avec enthousiasme à ces créations artistiques qui mettent en lumière un des piliers du patrimoine musical immatériel marocain.

A cette occasion, un hommage a été rendu à plusieurs figures de cet art pour leur parcours remarquable, leur créativité reconnue, ainsi que leurs efforts pour préserver et transmettre cet art. Il s’agit de Mohammed Amhaouch, Mohammed Ajidid, Mahmoud Ramdani, et Haddou Bassou.

L’édition de cette année met également l’accent sur la dimension spectaculaire et festive de l’Ahidous à travers les performances de 42 troupes représentant plusieurs provinces et régions du Royaume.

Le festival se poursuit avec des soirées animées par des troupes venant notamment d’Ifrane, Khénifra, Sefrou, Taza, Figuig, Khémisset, Meknès, Boulemane, entre autres.

L’Ahidous est considéré comme l’un des éléments fondamentaux du patrimoine musical immatériel marocain, témoignant de la richesse culturelle du pays. Sa sauvegarde, sa valorisation et sa transmission aux générations futures sont des priorités du ministère, qui soutient également les poètes, artistes et créateurs qui le font vivre.

Le Festival National d’Ahidous constitue ainsi une étape essentielle pour revitaliser et valoriser ce patrimoine, en créant des espaces de célébration permettant de mettre en lumière ses trésors, tout en étant un levier pour le développement économique, social et culturel dans les zones rurales qui l’accueillent.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition est organisée jusqu’au 20 juillet par Ce festival est organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), en partenariat avec l’Association Thaymat des Arts de l’Atlas, la province et le conseil provincial d’Ifrane, ainsi que et la commune d’Aïn Leuh.