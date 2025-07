Nostalgia Lovers Festival: la 2ème édition tient toutes ses promesses

Casablanca vient de vibrer au rythme du Nostalgia Lovers Festival, de retour pour une 2ᵉ édition inoubliable qui a tenu toutes ses promesses et bien plus encore. Du 3 au 5 juillet 2025, l’emblématique Go Vélodrome s’est transformé en temple vivant de la pop culture, attirant plus de 25 000 festivaliers venus célébrer la musique, la fête et la nostalgie dans une atmosphère électrisante et chaleureuse.

UNE PROGRAMMATION CULTE ET DES ARTISTES LÉGENDAIRES

La scène principale, déployée sur 40 mètres de largeur et porté par une affiche exceptionnelle, a réuni des icônes des années 80, 90 et 2000, offrant trois soirées d’une intensité rare. De Thomas Anders (Modern Talking) à C+C Music Factory, en passant par Lou Bega, Montell Jordan, Las Ketchup, Londonbeat, Billy Crawford et bien d’autres, chaque performance a fait chavirer le public, toutes générations confondues. Les tubes intemporels ont résonné à travers le Vélodrome, ravivant des souvenirs précieux et créant des moments de communion vibrants. La diversité des artistes et des styles musicaux a permis au festival de rassembler un large public, des passionnés de la première heure aux jeunes curieux, tous conquis par l’ambiance survoltée et l’énergie collective qui a habité chaque soir.

UNE AFFLUENCE RECORD ET UNE AMBIANCE INÉGALÉE

Cette deuxième édition a confirmé l’enthousiasme grandissant pour le Nostalgia Lovers Festival. Avec une affluence record, le site du Go Vélodrome n’a cessé de vibrer, porté par une scénographie immersive et des installations vintage soigneusement orchestrées sur 15 000 m² par Public Events, artisan de cette réussite. Les visiteurs ont répondu présents en nombre, séduits par la richesse de la programmation et l’esprit festif qui a imprégné chaque espace du festival. L’accueil chaleureux, l’organisation fluide et la convivialité des équipes ont contribué à faire de cet événement une expérience mémorable et largement saluée.

UN IMPACT POSITIF SUR LA VILLE ET UNE DESTINATION MAGNIFIÉE

Au-delà des performances musicales, le festival a insufflé une dynamique nouvelle à Casablanca, contribuant à l’animation touristique et culturelle de la ville. Pendant trois jours, le Go Vélodrome s’est imposé comme un carrefour vivant d’échanges, de découvertes et de partage. Hôtels, restaurants et commerces locaux ont bénéficié d’un essor économique notable, tandis que la couverture médiatique a célébré la ville comme épicentre culturel innovant à travers les espaces immersifs, les animations vintage, les concours de looks rétro, les flippers, les bornes arcade et les ateliers ludiques qui ont prolongé cette aventure sensorielle, confirmant le festival comme bien plus qu’un simple événement musical : un véritable voyage dans le temps.

UN FINAL INOUBLIABLE : OLÉ NOSTALGIA

Le dimanche 6 juillet, le brunch Olé Nostalgia a clos cette édition avec éclat. Dans une ambiance de feria rétro andalouse, les festivaliers ont partagé un moment unique, entre brunch-chic, rythmes latins et performances live de Tito Puente Jr, Gipsy Five, DJ Temazo et Susana Sanchez Jimenez. Ce rendez-vous convivial et familial a apporté une touche de fraîcheur et d’originalité à la clôture du festival, laissant une empreinte vive et joyeuse dans les esprits.

NOSTALGIA LOVERS FESTIVAL : UN RENDEZ-VOUS DÉSORMAIS INCONTOURNABLE

Avec une programmation d’envergure, une fréquentation en hausse et un engouement unanime du public, le Nostalgia Lovers Festival s’impose définitivement comme un événement majeur de la scène culturelle casablancaise et marocaine. Il réussit avec brio à fédérer les générations autour d’un patrimoine musical universel et d’un art de vivre festif, où les souvenirs d’hier rencontrent la passion d’aujourd’hui.

Restez connectés pour les prochaines éditions et continuez à faire battre le cœur de la nostalgie. L’histoire ne fait que commencer.