Le « Nostalgia Lovers Festival » ouvre ses portes à Casablanca en juillet

Pour la première fois au Maroc, la ville de Casablanca est prête à accueillir le Nostalgia Lovers Festival, un événement unique en son genre, organisé par Parthenon Holding , qui promet de transporter les participants dans l’effervescence et l’exaltation des années 80 et 90. Prévu du 4 au 6 juillet 2024, au prestigieux Vélodrome de Casablanca, le festival s’annonce comme le rendez-vous incontournable de l’été, alliant musique, culture et divertissement.

La programmation artistique du festival comprend des performances légendaires d’icônes de la musique, garantissant trois soirées inoubliables de nostalgie et de célébration :

4 Juillet 2024 : HADDAWAY , 2 UNLIMITED, BLACK BOX , DR ALBAN , GALA , SAMANTHA FOX , CORONA , SNAP , LA MOVIDA IBIZA

5 Juillet 2024 : REDNEX , LARUSSO , FRANCKY VINCENT , LA COMPAGNIE CREOLE, Zouk Machine, JOHNSON RIGHEIRA , MR. MAJESTYK

6 Juillet 2024 : INNER CIRCLE , DIANA KING , KEVIN LYTTLE , FATMAN SCOOP, CRYSTAL WATERS , ROBIN S , LEEE JOHN OF IMAGINATION , La Cassette DJ's

En plus de permettre au public d’assister aux performances animées d’artistes de renom qui ont interprété des tubes dans les années 80 et 90, la direction artistique du Festival fera également appel à des DJ capables de sublimer les musiques emblématiques de ces décennies à travers des remix survoltés. En effet, le festival ne se limite pas à des performances musicales ; il propose également une panoplie d’activités et d’animations, recréant l’ambiance et les symboles culturels de cette époque dorée.

« Nous avons pour ambition de révolutionner la scène culturelle marocaine en offrant une expérience sans précédent. Nostalgia Lovers Festival n’est pas seulement un événement musical, c’est une invitation à voyager dans le temps, à redécouvrir la joie et l’insouciance des années 80 et 90 dans un cadre festif et convivial. » déclare Othman Benabdeljelil, Président Directeur Général de Parthenon Holding .

Concernant les objectifs de cette première édition, Benabdeljelil ajoute : « Notre but est de rassembler les gens autour d’une passion commune pour la musique et la culture de ces décennies légendaires. Nous voulons que Nostalgia Lovers soit plus qu’un festival ; nous voulons qu’il soit une expérience mémorable et joyeuse. »

Le festival promet non seulement de grands spectacles mais aussi une immersion totale dans l’atmosphère unique des années 80 et 90 grâce à des décors thématiques et des animations dédiées. « Chaque détail du festival a été pensé pour recréer l’ambiance exubérante et colorée de ces années, offrant aux participants une évasion de la réalité quotidienne », précise Benabdeljelil.

Avec des aspirations à devenir un événement phare dans l’agenda culturel de Casablanca, les organisateurs envisagent déjà l’avenir. « En fonction de la réception de cette première édition, nous sommes ouverts à explorer de nouvelles thématiques et à élargir notre horizon à d’autres villes marocaines, toujours avec l’objectif de célébrer la richesse et la diversité de la musique et de la culture », conclut Benabdeljelil.