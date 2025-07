Le beau message de Sanaa Akroud à ElGrande Toto (PHOTO)

Sanaa Akroud a réagi aux déclarations de Taha Fahssi, plus connu sous le nom d’ElGrande Toto, qui lui a exprimé sa gratitude lors de son passage dans l’émission “Momo Morning Show”, sur les ondes de Hit Radio.

Le rappeur a évoqué, au cours de son interview, les crises qu’il a traversées après ses propos controversés sur sa consommation de drogue sur scène. Il a confié avoir été très surpris par le soutien apporté par Sanaa Akroud durant cette période difficile, ce qui l’a profondément marqué.

La réponse de Sanaa Akroud ne s’est pas fait attendre. Elle a publié sur sa story Instagram un message émouvant dans lequel elle a écrit : « Que Dieu te comble de bonheur, Toto, te guide et protège ta petite et grande famille. Que Dieu ait l’âme de ta mère en sa sainte miséricorde. Merci mon cher pour tes belles paroles. Les filles et les garçons de notre pays sont beaux, talentueux et issus de bonnes familles. Que Dieu vous soutienne».

N.M.