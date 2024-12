Nouvelle audience pour ElGrande Toto à Casablanca

La Cour d’appel de Casablanca tiendra une nouvelle audience le 6 janvier prochain pour le procès du rappeur Taha Fahssi, plus connu sous le nom d’ElGrande Toto.

ElGrande Toto est confronté devant la justice au journaliste Mohamed Tijini et à un agent de police, après que plusieurs artistes ont retiré leurs plaintes initiales contre lui, suite à des accusations de diffamation dans une vidéo.

Il est poursuivi pour des accusations de « diffamation, calomnie, menace, atteinte publique à la pudeur, consommation de drogues, incitation à leur usage, ainsi que pour des actes et paroles attentatoires à la pudeur, documentés et diffusés via des systèmes informatiques ».

En janvier dernier, la chambre correctionnelle de première instance de Casablanca avait condamné le rappeur à 8 mois de prison avec sursis, une amende de 10 000 dirhams, ainsi que des dommages civils, dans le cadre des plaintes déposées par Mohamed Tijini et l’agent de police. Quatre artistes avaient, pour leur part, retiré leurs plaintes.